"Il est quasiment établi" que Jordan Bardella a tenu des propos "à caractère manifestement et scandaleusement antisémites", a estimé Édouard Philippe jeudi après un nouvel article de Mediapart sur le président du RN.
Pour Philippe, "il est quasiment établi" que Bardella a tenu des propos antisémites
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