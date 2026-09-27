Royaume-Uni: cinq hommes arrêtés pour préparation d'un "acte terroriste" près d'une base aérienne

Un policier sur un barrage établi près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Cinq hommes soupçonnés de "préparation d'un acte terroriste" ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche dans l'ouest de l'Angleterre, près d'une base militaire utilisée par l'armée de l'air américaine, Donald Trump assurant qu'ils voulaient causer de "gros dégâts".

Des agents de police armés sont intervenus après un appel passé aux services d'urgence vers 00H45 (samedi vers 23H45 GMT), signalant "trois véhicules suspects qui semblaient se diriger vers la base aérienne" de Fairford, où est stationnée une escadre américaine de soutien au combat.

"On enquêtait sur eux. Ils voulaient faire de gros dégâts à notre base, et travailler avec les Britanniques a super bien fonctionné", a déclaré le président américain à la presse à son arrivée à Chicago pour un tournoi de golf.

Un périmètre de sécurité de 400 mètres a été mis en place le temps qu'une unité de déminage de l'armée examine les véhicules, et "85 foyers ont été évacués par mesure de précaution" à l'aube, a indiqué Vicki Evans, coordinatrice nationale de la lutte antiterroriste, citée dans le communiqué.

La police de Londres a confirmé à la mi-journée que sa cellule antiterroriste avait été chargée de l'enquête sur cet incident.

Les cinq hommes ont été d'abord interpellés sur des soupçons d'infractions liées à des explosifs, avant d'être arrêtés pour suspicion de "préparation d'un acte terroriste", a-t-elle précisé.

Des policiers devant un accès de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"La sécurité du public est notre priorité absolue, et je veux que chacun sache que nous prendrons toujours toutes les mesures nécessaires pour protéger les habitants et assurer la sécurité de notre pays", a réagi le Premier ministre Andy Burnham sur X.

De son côté, le ministre de la Défense, Wes Streeting, a indiqué avoir "été en contact dans la journée avec (son) homologue Pete Hegseth". "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos amis américains", a-t-il dit, lors du congrès annuel du Labour à Liverpool.

Plus tôt dimanche, la police du Gloucestershire avait fait état d'un "incident majeur", tout en annonçant qu'il avait été "maîtrisé".

Evacuations

Une habitante a déclaré à l'agence britannique PA qu'elle avait donné l'alerte dans la nuit après avoir aperçu trois camionnettes bloquer la route, ainsi qu'un groupe d'hommes portant des capuches et des cagoules.

Un policier devant la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Les habitants de Whelford, qui avoisine la base, ont été emmenés vers un centre de loisirs à proximité, a indiqué la police.

"Tout le village a été évacué tôt ce matin", a déclaré Tristan Wilkinson, un conseiller local interrogé par l'AFP, indiquant qu'une soixantaine de personnes attendaient toujours de pouvoir rentrer chez elles.

Victor Compton, étudiant de 21 ans habitant la ville de Cirencester, à une quinzaine de kilomètres de la base, a été "choqué" par la nouvelle: "Ce n'est pas le genre de chose qui arrive tous les jours ici, c'est un coin assez tranquille", a-t-il décrit.

Fairford est la base britannique de la 501e escadre de soutien au combat, une escadre administrative de l'US Air Force.

Des pompiers stationnés près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Celle-ci a déclaré dans un communiqué qu'aucun de ses membres n'avait été impliqué dans l'incident, et qu'elle travaillait en "étroite coordination avec (ses) partenaires britanniques pour garantir la sécurité de nos militaires et des habitants".

En mars, l'ancien Premier ministre travailliste Keir Starmer avait donné son autorisation pour que les Etats-Unis mènent des actions "défensives" contre des sites de missiles iraniens à partir de deux bases britanniques, dont Fairford.

Cet incident survient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les actions d'Etats étrangers sur le sol britannique.

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a accusé en juillet l'Iran et la Russie de faire appel à des intermédiaires pour mener des activités criminelles au Royaume-Uni.

Un bombardier américain B-1 sur le tarmac de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Des sites militaires britanniques ont été visés par des drones à plus de 300 reprises sur les 12 derniers mois, selon des données publiées récemment par le journal The Independent.

Le ministère de la Défense n'a pas donné d'information sur l'origine de ces drones, mais ces incidents interviennent au moment où les pays européens dénoncent l'accroissement des attaques hybrides russes sur leur territoire.