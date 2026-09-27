Le pape Léon XIV a prononcé vendredi une prière dans la grotte de Lourdes, peu après son arrivée dans le sanctuaire marial, deuxième étape de sa visite dans l'Hexagone.
Le pape Léon XIV prononce une prière à la grotte de Lourdes
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