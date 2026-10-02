Le président russe Vladimir Poutine a averti jeudi que la Russie pourrait utiliser "tous les types d'armes", y compris nucléaires, en cas d'attaque des armées de l'Otan contre l'enclave de Kaliningrad, tout en insistant que la Russie n'a "pas l'intention d'attaquer qui que ce soit".
Poutine menace d'utiliser "tous les types d'armes" en cas d'attaque contre Kaliningrad
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