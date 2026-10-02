Des centaines de manifestants ont organisé jeudi un concert de casseroles devant l'hôtel de ville de Madrid, comme dans plusieurs autres villes d'Espagne, pour réclamer l'adoption vendredi par le Parlement de mesures contre la crise du logement.
En Espagne, concert de casseroles avant un vote clé sur le logement
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