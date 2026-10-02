Deux pandas géants envoyés par la Chine sont arrivés aux États-Unis dimanche, ont annoncé Pékin et le zoo d'Atlanta, après un sommet au plus haut niveau à Washington. Ping Ping, un mâle, et Fu Shuang, une femelle, doivent rester dix ans.
Deux pandas géants envoyés par la Chine sont arrivés aux États-Unis
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