Vidéo Point marchés – Les 4 thématiques clés pour octobre

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Au programme :
- Les multiples facteurs qui alimentent l'inflation
- Les trajectoires divergentes des banques centrales
- Les entreprises doivent faire face aux taux élevés
- L'importance de la diversification géographique
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Ces produits présentent un risque de perte en capital.