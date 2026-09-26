Le pape Léon XIV a déambulé samedi en papamobile autour de l'Arc de Triomphe et a descendu les Champs-Elysées sous les acclamations d'une immense foule de fidèles, avant de célébrer une messe géante.
Le pape Léon XIV en papamobile sur les Champs-Élysées
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