"On ne peut pas laisser ces jeunes et nous, les lycéens et les étudiants, sans aucune réponse, ce n'est pas possible", déclare Nathanaël Combary, président de Renouveau lycéen, alors que le président français Emmanuel Macron reçoit les organisations lycéennes pour la première fois depuis le début de la contestation, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisations strictement encadrées. SONORE
Lycéens reçus par Macron: "on ne peut pas nous laisser sans aucune réponse" (Combary)
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