Écharpe tricolore et surmulot sur l'épaule, Grégory Moreau, adjoint au maire du 11e arrondissement de Paris, interpelle les passants sur un marché avec l’espoir de "dédiaboliser" l’image du rat, dont plusieurs millions colonisent la capitale.
Lutte contre les rats à Paris: dédiabolisation ou pièges connectés
