Une grille de protection a été installée mardi matin sur la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon du Louvre, empruntée par les cambrioleurs lors du spectaculaire vol de bijoux du 19 octobre.
Louvre: une grille installée sur la fenêtre du vol
