La fuite, en plein cœur de Paris, des voleurs des joyaux de la Couronne au Louvre aurait pu être empêchée "à 30 secondes près", a jugé mercredi un responsable de l'enquête administrative sur la sécurité du musée le plus fréquenté au monde.
Louvre: les voleurs auraient pu être arrêtés "à 30 secondes près" (enquêteur)
