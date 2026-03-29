 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Loi anti-homosexualité au Sénégal : l'avocate camerounaise Alice Nkom réagit

information fournie par France 24 29/03/2026 à 22:22

La première des préoccupations des dirigeants est de "regarder dans la culotte des sénégalais".

Au Sénégal, une nouvelle loi durcit les sanctions contre l’homosexualité, avec des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et une extension à la “promotion” de l’homosexualité. Au-delà du débat sociétal, quelles conséquences concrètes sur le plan judiciaire ? Analyse avec l’avocate camerounaise Alice Nkom, figure majeure de la défense des personnes poursuivies dans ce type d’affaires. Un éclairage sur les mécanismes du droit, entre textes, application et libertés fondamentales.

Vidéos les + vues

1

La Réunion: La lave du Piton de la Fournaise atteint l'océan, les curieux affluent

information fournie par AFP 16 mars
2

Destructions après des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 28 mars
3

Tel-Aviv: force de sécurité sur le site où des tirs de missiles depuis l'Iran ont fait un mort

information fournie par AFP Video 28 mars
4

Un attentat à l'explosif devant la Bank of America déjoué à Paris

information fournie par AFP Video 28 mars
5

Un attentat à l'engin explosif devant la Bank of America déjoué à Paris

information fournie par AFP 28 mars
6

Bénin, début de la campagne de la présidentielle du 12 avril prochain

information fournie par France 24 28 mars
7

Attentat déjoué contre Bank of America à Paris: deux nouvelles interpellations

information fournie par AFP 12:14
8

A Paris, Emmanuel Grégoire prend le relais d'Anne Hidalgo à l'Hôtel de ville

information fournie par AFP 15:13
3
1

Grégoire gagne Paris haut la main, défaite cuisante pour Dati

information fournie par AFP 23 mars
5
2

Municipales: pour le RN, une victoire sans trophée majeur

information fournie par AFP 23 mars
3
3

Etats-Unis: un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York

information fournie par AFP Video 23 mars
4

L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques

information fournie par AFP Video 23 mars
5

Retailleau (LR) revendique "une autre voie" entre les "idéologues" de LFI et les "démagogues" du RN

information fournie par AFP 22 mars
6

Emmanuel Grégoire, l'habile et discret héritier à Paris

information fournie par AFP 22 mars
7

Municipales: l'Insoumis David Guiraud remporte la mairie de Roubaix

information fournie par AFP Video 22 mars
8

Retailleau: "il existe une autre voie" entre les "idéologues" de LFI et les "démagogues" du RN

information fournie par AFP Video 22 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
3

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
4

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
5

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
6

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4
7

Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama 09 mars
1
8

Top 5 IA du 02/03/2026

information fournie par Libertify 03 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank