Loi anti-homosexualité au Sénégal : l'avocate camerounaise Alice Nkom réagit

information fournie par France 24 • 29/03/2026 à 22:22

La première des préoccupations des dirigeants est de "regarder dans la culotte des sénégalais".

Au Sénégal, une nouvelle loi durcit les sanctions contre l’homosexualité, avec des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et une extension à la “promotion” de l’homosexualité. Au-delà du débat sociétal, quelles conséquences concrètes sur le plan judiciaire ? Analyse avec l’avocate camerounaise Alice Nkom, figure majeure de la défense des personnes poursuivies dans ce type d’affaires. Un éclairage sur les mécanismes du droit, entre textes, application et libertés fondamentales.