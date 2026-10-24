"L'État sera là" pour reconstruire la mairie de Limoges incendiée lors de la mobilisation du 17 octobre, déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'issue de sa visite de l'édifice . "Le contribuable local, communal, ne mettra pas un euro dans la reconstruction de cet hôtel de ville", assure le chef du gouvernement SONORE
Limoges : "l'État sera là" pour reconstruire la mairie (Lecornu)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro