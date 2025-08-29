Champion d'Europe en titre, le PSG connait ses adversaires pour de la phase de poule qui débutera le 16 septembre. Au menu des Parisiens, notamment le Bayern Munich et le FC Barcelone. Marseille et Monaco affronteront, quant à eux, le Real Madrid de Kylian Mbappé. L'OM sera également opposé à Liverpool.
Ligue des Champions : un tirage difficile pour les clubs français
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro