Ligue des Champions : un tirage difficile pour les clubs français

information fournie par France 24 29/08/2025 à 01:43

Champion d'Europe en titre, le PSG connait ses adversaires pour de la phase de poule qui débutera le 16 septembre. Au menu des Parisiens, notamment le Bayern Munich et le FC Barcelone. Marseille et Monaco affronteront, quant à eux, le Real Madrid de Kylian Mbappé. L'OM sera également opposé à Liverpool.

