Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de Villarreal en Ligue des champions (6-0). Le match était déjà plié après 17 minutes et les buts de Neves (9’), Doué (12’), Mayulu (13’) et Ruiz (17’).
Ligue des champions : le Paris Saint-Germain étrille Villarreal
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