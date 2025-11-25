L'Olympique de Marseille reçoit Newcastle pour la 5e journée de Ligue des champions. Avec 3 points en 4 matches, l'OM est en danger.
Ligue des champions : défaite interdite pour l'OM qui reçoit Newcastle
