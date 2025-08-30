Menés au score, les Sang et Or ont fait plier les Bretons, réduits à dix après l'exclusion de leur gardien Radoslaw Majecki peu avant l'heure de jeu, vendredi, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. De son côté, le Paris Saint-Germain se déplace à Toulouse, samedi.
Ligue 1 : Lens renverse Brest (3-1), le PSG prépare Toulouse
