C’est assez rare pour le souligner : le PSG n’a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison. Après deux matches, les Parisiens comptabilisent deux matchs nuls. Tout l’inverse de l'AS Monaco - deux victoires en deux rencontres. Les deux cadors de Ligue 1 se retrouvent vendredi dans le cadre de la 3e journée.
Ligue 1 : le PSG en quête d'une première victoire face à l'AS Monaco
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