Kylian Mbappé et Yan Diomandé ont une nouvelle fois marqué pour le Real Madrid face à Santander (3-0). Après un début de saison en dents de scie, le Real Madrid a remporté 9 de ses 10 derniers matches.
Liga : Yan Diomandé et Kylian Mbappé marquent encore pour le Real Madrid
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