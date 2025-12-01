Le pape Léon XIV préside une réunion œcuménique et interreligieuse dans une tente sur la place des Martyrs, au cœur de Beyrouth, au deuxième jour de sa visite au Liban. IMAGES
Liban: le pape préside une rencontre interreligieuse sur la place des Martyrs à Beyrouth
