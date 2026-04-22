La France est "prête à maintenir son engagement sur le terrain" après le départ de la Finul, assure Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre libanais Nawaf Salam au palais de l'Elysée. SONORE
Liban: la France "prête à maintenir son engagement" après le départ de la Finul (Macron)
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