Le roi Charles III a rendu hommage, dans un message vidéo, à sa "chère maman" la reine Elizabeth II, qui aurait eu 100 ans.
Royaume-Uni: Charles III rend hommage à sa "chère maman" Elizabeth II, qui aurait eu 100 ans
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