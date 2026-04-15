Le pape Léon XIV fait son entrée sous les applaudissements dans une salle du Palais de l'Unité à Yaoundé, la capitale du Cameroun, avant de prendre place aux côtés du président camerounais Paul Biya et de son épouse Chantal, lors du premier jour de la visite de trois jours du souverain pontife dans ce pays d'Afrique centrale.
Le pape Léon XIV rencontre le président camerounais Paul Biya à Yaoundé
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