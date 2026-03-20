Une vidéo publiée par la chaîne publique russe RT montre une explosion à quelques mètres derrière son reporter, Steve Sweeney, alors qu'il fait un plateau dans le sud du Liban, où Israël mène une vaste opération militaire.
Liban: deux reporters de la chaîne RT touchés par une frappe de missile
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