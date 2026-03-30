Un panache de fumée s’élève au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth après une frappe, survenue à la suite d’un avertissement israélien visant ce bastion du Hezbollah. Il s’agit de la première attaque depuis vendredi dans ce secteur désormais largement déserté, régulièrement ciblé par Israël depuis le début de la guerre avec le Hezbollah, le 2 mars.
Liban: de la fumée s'élève après une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth
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