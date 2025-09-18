Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau

Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, avant une conférence de presse au Centre Operationnel de Gestion Interministérielle des Crises, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"La France n'a pas été bloquée" jeudi lors de la journée de mobilisation sociale, qui a rassemblé 506.000 personnes dans le pays, dont 55.000 à Paris, s'est félicité le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau.

Le ministre a annoncé, peu après 20H00, 309 interpellations et 134 gardes à vue à la suite des actions et manifestations, où étaient présents "7.300 individus radicalisés, dangereux, black blocs".

"Ils ont tenté, on l'a bien vu à travers les images, de troubler, de gâcher des cortèges et des manifestations mais heureusement nos forces de l'ordre" les ont "systématiquement" "contrés", a-t-il précisé lors d'un point de presse en sortant de la cellule interministérielle de crise relative à la journée de mobilisation nationale.

Selon le ministre démissionnaire, 26 policiers et gendarmes ont été blessés. "Moi, je ne m'y habitue pas. Là encore, ça n'est pas normal".

A Paris, le parquet a annoncé, à ce stade, 29 personnes en garde à vue, dont sept mineurs, "pour la très grande majorité, pour les infractions de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, et port d'arme de catégorie D, cette catégorie désignant indifféremment gazeuse, couteau, etc".

"On a compté à 19H00 700 actions de voie publique", c'est-à-dire "des tentatives de blocage, de filtrage ou des cortèges", a précisé Bruno Retailleau, et "140 actions de déblocages ont eu lieu, dont 18 à Paris".

"Dans la quasi-totalité des cas", les manifestations se sont déroulées "dans de bonnes conditions en province, à Paris également", a-t-il encore dit. "Globalement, il y a moins de participation dans les grandes agglomérations" mais davantage "dans les plus petites agglomérations, dans des villes de province", avec "dans les cortèges beaucoup de présence syndicale et beaucoup moins (...) de présence de lycéens", a détaillé M. Retailleau.

"C'étaient deux journées en une, il y avait le mouvement +Bloquons tout+ le matin et ensuite les cortèges en fin de matinée et pendant l'après-midi", a-t-il relaté.

"Les forces de l'ordre ont été très, très réactives et nous avons débloqué systématiquement celles et ceux qui prétendaient bloquer un certain nombre d'infrastructures, de lycées ou autres" et "ces interventions précisément ont permis d'assurer la libre circulation (...) sur l'ensemble des grands axes de circulation", a-t-il souligné, rappelant que 80.000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés.