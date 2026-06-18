Armés d'eau, de chapeaux ou d'ombrelles pour se protéger du soleil, des touristes affrontaient jeudi la chaleur pour visiter la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, alors que la canicule s'installe sur une large partie de la France.
Les touristes affrontent la chaleur à Paris
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