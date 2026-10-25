Les électeurs serbes commencent à vote pour les élections législatives anticipées, heure de vérité pour le nationaliste Aleksandar Vucic, resté maître durant quatorze ans de la politique en Serbie, face à la contestation de son pouvoir par un puissant mouvement étudiant. IMAGES
Les Serbes commencent à voter pour les élections législatives anticipées
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