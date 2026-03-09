Les perspectives économiques 2026 de BlackRock

information fournie par Boursorama • 09/03/2026 à 10:43

La guerre en Iran a-t-elle rebattu les cartes ? Qu'attendre de la croissance économique mondiale cette année ? Comment vont réagir les marchés aux tensions géopolitiques ? L'IA va-t-elle rester au centre de préoccupations des investisseurs ?

Pour répondre à toutes ces questions, Henri Chabadel, directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg était sur le plateau de l'actu Bourse. Il analyse également les effets que pourraient avoir les prochaines éléctions américaines.

