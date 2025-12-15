Les partisans de Jose Antonio Kast célèbrent dans les rues de Santiago la victoire électorale du candidat sur son adversaire de gauche au second tour. L'ultraconservateur de 59 ans recueille environ 58% des suffrages contre 42% pour Jeannette Jara, une communiste modérée représentant une vaste coalition de gauche, selon des résultats officiels portant sur 86% des bulletins de vote. IMAGES
Les partisans de Kast à Santiago célèbrent la victoire électorale du candidat
