Les célèbres Ours, trophées de la Berlinale, sont fabriqués à la fonderie Noack à Berlin. La Berlinale est le premier grand rendez-vous cinématographique de l'année en Europe et figure, avec Cannes et Venise, parmi les incontournables du continent. Sa 76e édition se tiendra du 12 au 22 février.
Les Ours de la 76ème édition de la Berlinale fabriqués dans une fonderie berlinoise
