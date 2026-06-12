Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac décédée à 93 ans, débutent avec l'arrivée de personnalités telles que Brigitte Macron ou François Hollande et l'entrée du cercueil en la basilique Sainte-Clotilde à Paris (7e arrondissement), un lieu symbolique pour le couple qu'elle forma avec l'ancien président de la République. Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche.
Les obsèques de Bernadette Chirac débutent à Paris avant un hommage en Corrèze
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro