Batailles de boules de neige, ski, course à pied ou luge... Les New-Yorkais affluent dans l'emblématique Central Park après les premières chutes de neige de l'hiver.
Les New-Yorkais affluent dans Central Park pour les premières neiges de l'hiver
