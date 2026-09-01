Les ministres de la Défense de l’UE posaient mardi pour une photo de groupe en Irlande où ils se sont retrouvés pour discuter du soutien à l’Ukraine.
Les ministres de la Défense de l’UE réunis en Irlande pour parler de l'Ukraine
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