Les membres d'équipage quittent le MV Hondius. Le navire de croisière, qui a suscité une inquiétude mondiale en raison d'un foyer d'hantavirus à son bord, achève son voyage au port néerlandais de Rotterdam, où le reste de son équipage sera placé en quarantaine.
Les membres d'équipage quittent le MV Hondius dans le port de Rotterdam
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