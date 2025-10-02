Des manifestants ont commencé à défiler à Nantes alors que l'intersyndicale a convoqué une nouvelle journée de grèves et manifestations pour tenter de décrocher des mesures de "justice sociale".
Les manifestants ont commencé à défiler à Nantes à l'appel de l'intersyndicale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro