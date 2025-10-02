 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les manifestants ont commencé à défiler à Nantes à l'appel de l'intersyndicale

information fournie par AFP Video 02/10/2025 à 12:43

Des manifestants ont commencé à défiler à Nantes alors que l'intersyndicale a convoqué une nouvelle journée de grèves et manifestations pour tenter de décrocher des mesures de "justice sociale".

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Lecornu annonce une "amélioration de la retraite des femmes", pas suffisant pour les syndicats

information fournie par AFP 01 oct.
14
2

En Afrique du Sud, l'Église morave au cœur de litiges fonciers

information fournie par France 24 01 oct.
3

Nouvelle journée de mobilisation: à quoi faut-il s'attendre le 2 octobre?

information fournie par AFP Video 01 oct.
4

L'UE ne laissera pas la Russie semer la "division dans nos sociétés" (Von der Leyen)

information fournie par AFP Video 01 oct.
3
5

Ligue des champions: un PSG amoindri va défier le Barcelone de Lamine Yamal

information fournie par AFP Video 01 oct.
6

De la prison en Iran à la Palme d'or : Jafar Panahi se confie sur son film "Un simple accident"

information fournie par France 24 01 oct.
7

La fonte des glaciers suisses s'accélère, sous l'effet du changement climatique

information fournie par France 24 01 oct.
8

Avec "Soundtrack to a Coup d'Etat", Johan Grimonprez revient sur l'assassinat de Patrice Lumumba

information fournie par France 24 01 oct.
1

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
2

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
3

Arrestations lors d'une manifestation pro-palestinienne à Liverpool

information fournie par AFP Video 28 sept.
5
4

Trump annonce "quelque chose de spécial" dans les négociations au Moyen-Orient

information fournie par AFP 28 sept.
3
5

A Téhéran, des Iraniens réagissent au retour des sanctions de l'ONU

information fournie par AFP Video 28 sept.
6

Naissance d'une girafe au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019

information fournie par AFP Video 27 sept.
7

Nucléaire: les sanctions de l'ONU contre l'Iran de retour après dix ans

information fournie par AFP 28 sept.
16
8

Des manifestants défilent pour les 11 ans de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa

information fournie par AFP Video 27 sept.
1

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
2

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
3

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
4

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
5

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
6

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
7

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
8

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank