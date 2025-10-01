Un projet "digne du Moyen Âge!": des milliers de personnes ont protesté mercredi en Grèce contre une réforme voulue par le gouvernement conservateur qui prévoit d'instaurer la possibilité d'une journée de travail de 13 heures.
La Grèce contre la journée de travail de 13 heures, un projet "digne du Moyen Âge"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro