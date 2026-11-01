Les Jeux de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique à se dérouler sur le sol africain, se sont ouverts samedi soir au Sénégal, un moment historique pour le continent.
Les Jeux de la Jeunesse s'ouvrent au Sénégal, premier évènement olympique en Afrique
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