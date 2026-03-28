Les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont attaqué samedi Israël, s'engageant dans la guerre qui embrase depuis un mois le Moyen-Orient et ébranle l'économie mondiale.
Les Houthis revendiquent leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre
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