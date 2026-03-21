Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et différentes personnalités politiques arrivent au sommet des chefs d'État dans le cadre du forum Afrique-CELAC (Communauté des États latino-américains et des Caraïbes) à Bogota en Colombie. IMAGES
Colombie: le président brésilien Lula arrive à un sommet de chefs d'Etat
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