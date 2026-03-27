Les eurodéputés observent avec inquiétude les différents conflits qui éclatent dans le monde et notamment la guerre au Moyen-Orient menée par Donald Trump et ses alliés israéliens contre l’Iran. Les dirigeants européens ne veulent pas prendre part à cette guerre, décidée sans eux, et n’ont pas cédé aux pressions du président américain qui leur demandait d’intervenir militairement dans le détroit d’Ormuz pour rouvrir la circulation des navires pétroliers.
Les Européens face à la guerre : l'UE est-elle trop défensive ?
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