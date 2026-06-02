Les habitants de Kiev se réfugient dans le métro en pleine attaque russe. Plusieurs se sont précipités vers les abris, chargés de sacs et de couvertures, alors qu’une importante frappe russe sur la capitale ukrainienne a fait au moins un mort et des dizaines de blessés, selon les autorités.
Les habitants de Kiev se réfugient dans le métro après une attaque russe
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