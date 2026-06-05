Depuis la crise du Covid-19 et les émeutes de mai 2024, l'économie calédonienne est en souffrance, notamment le secteur du tourisme. C'est le cas à l'île des Pins, où tout est mis en œuvre pour reconquérir les clients.
Nouvelle-Calédonie : l'île des Pins espère reconquérir ses touristes
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