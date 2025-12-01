"C'est vraiment une forme de révolution", déclare la ministre déléguée chargée du Handicap Charlotte Parmentier-Lecocq lors d'un déplacement dans l'Essonne, alors que l'Assurance-maladie prend en charge, à partir d'aujourd'hui, le remboursement à 100% des fauteuils roulants pour les personnes handicapées et âgées en perte d'autonomie, une promesse du président Macron. SONORE
Les fauteuils roulants remboursés à 100% par la Sécu, une "révolution" (ministre)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro