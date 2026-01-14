Les exportations des célèbres nouilles instantanées coréennes, mises en avant dans le film à succès mondial de Netflix "K-pop Demon Hunters", ont doublé en trois ans, dépassant 1,5 milliard de dollars, selon le Service des douanes de Corée.
Les exportations de nouilles instantanées coréennes atteignent des records
