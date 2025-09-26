 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Les excuses sont importantes," déclare le Président Sénégalais sur le massacre de Thiaroye

information fournie par France 24 26/09/2025 à 20:17

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 à New York, le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a souligné que "faire la lumière compète sur le chapitre de Thiaroye 1944 permettra d'apaiser d'avantage la relation entre les deux pays." Malgré tout, Faye parle d'une relation plus "sereine" avec la France et le "courage politique" de Macron: "Il faut saluer qu'il ait fait un pas de plus que ces prédécesseurs en reconnaissant qu'il s'agissait d'un massacre," souligne t-il.

L'offre BoursoBank