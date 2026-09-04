Au Ghana, les fabricants de cercueils redoublent d'imagination. Voitures, guitares, ou même crustacés. Ici, les cercueils prennent des formes atypiques, reflétant la profession du défunt. "Disons qu’un poisson ou un canoë arrive au cimetière, tout le monde comprend que ce cercueil est celui d’un pêcheur", explique Lawrence Okoe Anang, un fabricant de cercueils d'Accra. N°C6ZK2T3
Les étonnants cercueils du Ghana comme un dernier hommage aux défunts
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