Depuis minuit (heure de Washington), les États-Unis sont officiellement entrés en shutdown. Faute d’accord budgétaire entre Républicains et Démocrates, 750 000 fonctionnaires sont mis au chômage technique, les services fédéraux tournent au ralenti, et les marchés s’inquiètent.
Les États-Unis paralysés par un nouveau shutdown : services publics fermés, économie fragilisée
