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Les États-Unis, grands gagnants énergétiques de la crise au Moyen-Orient

information fournie par France 24 06/05/2026 à 12:26

Depuis le blocage du détroit d'Ormuz, les exportations américaines de pétrole explosent et Washington s'impose comme fournisseur de secours du reste du monde. Mais dans le gaz, les États-Unis se heurtent encore à des limites d'infrastructures.

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