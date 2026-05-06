Depuis le blocage du détroit d'Ormuz, les exportations américaines de pétrole explosent et Washington s'impose comme fournisseur de secours du reste du monde. Mais dans le gaz, les États-Unis se heurtent encore à des limites d'infrastructures.
Les États-Unis, grands gagnants énergétiques de la crise au Moyen-Orient
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